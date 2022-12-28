Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dün akşam, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın da izlediği yeni yıl konseri ile müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan konser Ali Hoca yönetiminde; Bariton Tuğrul Enver Töre, Tenor Ufuk Toker ve Soprano Sermin Dikmen Töre solistliğinde gerçekleşti.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi iş birliğinde düzenlenen konser programında şu eserler yer aldı:

L. ARDITI - Il Bacio (düzenleme: Ali Hoca), G. VERDI - La Traviata “E strano, e strano Sempre Libera”, G. VERDI - Rigoletto “La donna è mobile”, G. BIZET - Carmen “Votre toast”, G. VERDI - La Traviata “Parigi, O Cara”, R. FALVO - Dicitencello vuie (düzenleme: Ali Hoca), C. CZERNY - İki Parça (düzenleme: Ali Hoca), G. DONIZETTI - Aşk İksiri “Obligato, obligato”, F. LEHAR - Giuditta “Ich weißes selberdich”, F. LEHAR - Tebessümler Diyarı “Dein ist mein ganzes Herz”, F. LEHAR - Şen Dul “Lippen schweigen”, G. VERDI - La Traviata “Libiamo ne’lieti calici” ve E. CAPUA - O Sole Mio

Konseri Cumhurbaşkanı Tatar ve eşinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven de izledi.

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28/12/2022 12:12