Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sevgililer Günü Konseri Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sevgililer Günü Konseri, 15 Şubat Cumartesi saat 20.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

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17/02/2020
HK

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sevgililer Günü Konseri Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sevgililer Günü Konseri, 15 Şubat Cumartesi saat 20.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Konserde, Şef Ali Hoca yönetiminde soprano Mine Kurtoğlu ve Sermin Dikmen Töre, Bas Tuncay Kurtoğlu ve Bariton Tuğrul Enver Töre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne aldı.

 Konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, GioachinoRossini, PietroMascagni, Giacomo Puccini, Emmerich Kalman, ColePorter, Franz Lehar, Necdet Koyutürk ve Dede Efendi’nin eserleri seslendirildi.

17/02/2020 14:37
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, haber, kıbrıs
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