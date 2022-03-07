Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

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07/03/2022

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Kalın, Twitter'dan, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalın, paylaşımında, "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

07/03/2022 12:27
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TAGS: ukrayna
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