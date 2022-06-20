Cumhurbaşkanlığı Triatlonu Buğra ve Aslı Simay’ın

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20/06/2022

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Cumhurbaşkanlığı Triatlonu Buğra ve Aslı Simay’ın

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Triatlonu, Kaplıca Otel’de gerçekleşti.

Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlonu sporunun ülkemizdeki en zorlu parkuru olan Kaplıca parkurunda 18 yaş altı triatletler sprint mesafesinde, 18 yaş üstü triatletler ise olimpik mesafesinde yarıştı.

Bu yıl ilk kez gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Triatlonu’nda 1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan olimpik mesafenin en hızlısı ve yarışın da genel klasman birincisi Ares Spor Kulübünden Burağ Korahan oldu. Olimpik mesafede kadınların en hızlısı derecesini ise Tüfekçi Spor Kulübünden Aslı Simay Yazıcı elde etti.

750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan sprint kategorisinde ise kürsünün ilk 3 sırasında Ares sporcuları yer aldı. Birinciliği Enis Alçıcı, ikinciliği kardeşi Ayer Alçıcı ve üçüncülüğü ise Ahmet İskender elde etti.

Yarışma sonuçları şöyle:

 

Olimpik Triatlon

Kadınlar

1

Aslı Simay Yazıcı

Tüfekçi

2:35:01.4

2

Mine Devrim

Tüfekçi

2:54:53.1

3

Melda Ünal

Ares

2:59:02.1

4

Nuran Oze

Ares

3:15:01.1

 

Erkekler

1

Buğra Korahan

Ares

2:14:59.9

2

Hüseyin Arhan

Ares

2:19:13.1

3

Şevki Ahcıhoca

Tüfekçi

2:25:37.6

4

Emre Yazıcı

Tüfekçi

2:29:08.9

5

Erim Debreli

Ares

2:29:47.5

6

Tuğcan Özkızan

Tüfekçi

2:33:05.8

7

Murat Ciftci

Tüfekçi

2:35:20.1

8

Yusufcan Sensoy

Ares

2:46:24.6

9

Erkan Uyar

Ares

2:46:57.8

10

Teoman Ibili

Ferdi

2:48:45.7

11

Alex Shchukin

Ferdi

2:49:24.3

12

Kemal Taşçı

Ares

2:52:41.4

13

Yankı Karadağlı

Tüfekçi

2:56:08.6

14

Görkem Bulunç

Ares

2:58:32.3

15

Ali Dükyancı

Tüfekçi

2:59:15.0

16

Özgü Özyiğit

Tüfekçi

2:59:23.6

17

Onur Istillozlu

Tüfekçi

3:00:35.8

18

Halil Kaçmaz

Ares

3:04:45.7

19

Ferhat Bakay

Tüfekçi

3:07:04.3

20

Demir Moda

Tüfekçi

3:14:45.8

21

Batu Ali Veçhioğlu

Ferdi

3:17:01.1

 

Olimpik Takım

1

Tüfekçi Rockets

Dogukan - Ilker - Cemal

1:57:54.7

2

Tüfekçi

Nermin / Bora / Hakan

2:13:19.8

3

Bald Brothers

Hasan-Kalenden-Osman

2:27:09.1

4

Feyza Erkal

Feyza Erkal

2:27:25.2

5

Ares Trio

Arif Mehmet Tolgu

2:30:11.2

6

Ares Last Minutes

Ilayda-Fuat-Evren

2:39:48.1

7

Tüfekçi Teammates

Hasan-Hasan-Seyfi

3:01:07.2

 

Sprint Triatlon

1

Enis Alcici

Ares

1:18:07.6

2

Ayer Alcıcı

Ares

1:22:11.1

3

Ahmet Iskender

Ares

1:25:59.2

4

Teyfik Öztümen

Ares

1:30:47.6

5

Begenc Kurbanov

Ares

1:44:45.6

6

Tunç Berk Sarı

Tüfekçi

1:50:32.7

 

20/06/2022 16:44
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı Triatlonu
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