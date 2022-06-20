Cumhurbaşkanlığı Triatlonu Buğra ve Aslı Simay’ın

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Triatlonu, Kaplıca Otel’de gerçekleşti.

Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlonu sporunun ülkemizdeki en zorlu parkuru olan Kaplıca parkurunda 18 yaş altı triatletler sprint mesafesinde, 18 yaş üstü triatletler ise olimpik mesafesinde yarıştı.

Bu yıl ilk kez gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Triatlonu’nda 1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan olimpik mesafenin en hızlısı ve yarışın da genel klasman birincisi Ares Spor Kulübünden Burağ Korahan oldu. Olimpik mesafede kadınların en hızlısı derecesini ise Tüfekçi Spor Kulübünden Aslı Simay Yazıcı elde etti.

750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan sprint kategorisinde ise kürsünün ilk 3 sırasında Ares sporcuları yer aldı. Birinciliği Enis Alçıcı, ikinciliği kardeşi Ayer Alçıcı ve üçüncülüğü ise Ahmet İskender elde etti.

Yarışma sonuçları şöyle:

Olimpik Triatlon

Kadınlar

1 Aslı Simay Yazıcı Tüfekçi 2:35:01.4 2 Mine Devrim Tüfekçi 2:54:53.1 3 Melda Ünal Ares 2:59:02.1 4 Nuran Oze Ares 3:15:01.1

Erkekler

1 Buğra Korahan Ares 2:14:59.9 2 Hüseyin Arhan Ares 2:19:13.1 3 Şevki Ahcıhoca Tüfekçi 2:25:37.6 4 Emre Yazıcı Tüfekçi 2:29:08.9 5 Erim Debreli Ares 2:29:47.5 6 Tuğcan Özkızan Tüfekçi 2:33:05.8 7 Murat Ciftci Tüfekçi 2:35:20.1 8 Yusufcan Sensoy Ares 2:46:24.6 9 Erkan Uyar Ares 2:46:57.8 10 Teoman Ibili Ferdi 2:48:45.7 11 Alex Shchukin Ferdi 2:49:24.3 12 Kemal Taşçı Ares 2:52:41.4 13 Yankı Karadağlı Tüfekçi 2:56:08.6 14 Görkem Bulunç Ares 2:58:32.3 15 Ali Dükyancı Tüfekçi 2:59:15.0 16 Özgü Özyiğit Tüfekçi 2:59:23.6 17 Onur Istillozlu Tüfekçi 3:00:35.8 18 Halil Kaçmaz Ares 3:04:45.7 19 Ferhat Bakay Tüfekçi 3:07:04.3 20 Demir Moda Tüfekçi 3:14:45.8 21 Batu Ali Veçhioğlu Ferdi 3:17:01.1

Olimpik Takım

1 Tüfekçi Rockets Dogukan - Ilker - Cemal 1:57:54.7 2 Tüfekçi Nermin / Bora / Hakan 2:13:19.8 3 Bald Brothers Hasan-Kalenden-Osman 2:27:09.1 4 Feyza Erkal Feyza Erkal 2:27:25.2 5 Ares Trio Arif Mehmet Tolgu 2:30:11.2 6 Ares Last Minutes Ilayda-Fuat-Evren 2:39:48.1 7 Tüfekçi Teammates Hasan-Hasan-Seyfi 3:01:07.2

Sprint Triatlon

1 Enis Alcici Ares 1:18:07.6 2 Ayer Alcıcı Ares 1:22:11.1 3 Ahmet Iskender Ares 1:25:59.2 4 Teyfik Öztümen Ares 1:30:47.6 5 Begenc Kurbanov Ares 1:44:45.6 6 Tunç Berk Sarı Tüfekçi 1:50:32.7

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20/06/2022 16:44