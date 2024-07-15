Cumhurbaşkanlığı yanıtı: Hayır demem, parti kararına uyarım

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yenidüzen Gazetesi’ne verdiği kapsamlı mülakatta, parti tabanına önemli mesajlar verdi.

Türkiye ziyaretini değerlendiren Erhürman, “CTP, tarihi boyunca, en sert rüzgarların estiği dönemlerde bile, diyalog yanlısı bir partidir. BM Genel Sekreteri’ne mektup olarak ne yazıp gönderdiysek, TC’deki muhataplarımıza da aynı şeyleri söyledik. CTP diyalog yollarını kapatmak değil, tam tersine açabildiğince açmak yanlısıdır. CTP herkesle diyalog kurmaya hazırdır ama bu, her görüştüğüne nabza göre şerbet verecek demek değildir. Biz KKTC’nin iç meselelerini TC’deki siyasi partilerle ne görüştük, ne de görüşürüz. Biz öyle bir tavır içinde hiç olmadık, olgunluğa sahip bir partiyiz. Biz TC’deki yetkililerle, TC ile KKTC’nin ortak sorunlarını görüşürüz” dedi.

CTP Kurultayı ve tüzük değişikliği tartışmaları ile ilgili net mesaj veren Erhürman, “Tüzük, hiçbir genel başkanın görev süresinin 9 yılı aşmayacağını söyler. Bu konuda bir değişikliği yani 9 yılı aşacak şekilde fiili görev yapma durumunu benim kabul etmeyeceğimi toplumda herkes bilir. Dolayısıyla fiilen benim görev sürem 9 yılı aşmayacak. Onun dışında parti, bir erken seçim ihtimalini ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri stratejisini dikkate alarak, şu anda bir takım stratejik hamleleri yapmayı görüşüyor. Ama bu stratejik hamlelerin hiçbiri, benim görev süremin 9 yılı aşması sonucunu doğurmayacak. Benim 9 yıllık görev sürem bittikten sonra, parti başkanlığı yapmam söz konusu değil” yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanlığı’na aday olma konusunda sizin kişisel duruşunuz nedir? Sorusuna da Erhürman, “Ne kesin hayırım, ne de kesin evetim var. Bu CTP’nin gelenekleriyle ilgili bir şey, parti organlarının vereceği karar her neyse, ona uygun şekilde davranacağız” dedi.