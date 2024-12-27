Cumhurbaşkanlığı’nda basın resepsiyonu düzenlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, yeni yıl öncesi basına bir resepsiyon düzenledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resepsiyonda yaptığı konuşmada, 2024 yılını geride bırakırken, 2025 yılının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Dünyasına ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkmenköy’de bugün Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak için yapılan parkın açılışında duygulu anlar yaşandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gelecekte ne olacağının belli olmadığına işaret etti ancak tek gerçeğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, barış ve huzur içinde yaşanıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, güzel insanlarının birlikte mücadele ettiğini ve hak arayışlarının uzlaşıyla sonuçlandığını, insanların birbirini sevdiği bir ülkede yaşanıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında kendi öz değerleri, kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğe güçlenerek yürümesinin herkesin temennisi olduğunu kaydetti.

İçinde bulunulan iletişim çağında habere anında ulaşma ve yayma konusunda basın çalışanlarına büyük görevler düştüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, geçmiş yıllara göre imkanların ve haber yayınlayanların sayısının arttığını dile getirdi.

Çok sesliliğin önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, günümüzde basın ve haber yapma özgürlüğünün daha iyi bir durumda olduğunu kaydetti.

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya duyurulduğunu ve ülke kamuoyunun bilgilendirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, basın çalışanlarına yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Devlet yayın organları ve özel medya kuruluşlarının büyük bir aile olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, basın çalışanlarını dolayı kutladı ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra dünyanın birçok ülkesine gidip, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını anlattığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizde ise sürekli halkıyla bir araya geldiğini belirtti.

“Ülkümüz tek yürek olmak, devletimizi tanıtmak ve dünyaya kabul ettirmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tanınma konusunda Türk Dünyası’nda ilerlemeler sağlandığını aktardı.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunun dünya tarafından bilindiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm siyaseti ve Kıbrıs Türkü’nün egemenliğin tanınmasının önemine dikkat çekti.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesiyle yeni ve resmi müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hiçbir zaman Rum tarafıyla diyalogdan kaçmadığına ve Cumhurbaşkanlığında 2 toplumun yararına çalışan teknik komiteler bulunduğuna vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde ekim ayında New York’taki gayrı resmi yemekte yeni sınır kapısının açılmasının gündeme geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan trafiğinin rahatlaması için Haspolat’a bir sınır kapısı açılmasını önerdiğini ancak Rum tarafının başka bölgede transit geçiş istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda Mart ayında İsviçre’de Kıbrıs Türk ve Rum tarafı, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılacağı geniş katılımlı bir toplantı yapılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.