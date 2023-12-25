Cumhurbaşkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

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25/12/2023

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Cumhurbaşkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başkanlığında bugün değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Başdanışman Aydın Akkurt, Eski Özel Temsilciler Ergün Olgun ve Osman Ertuğ ile Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu yer aldı.

Toplantıda Kıbrıs konusu, bölgesel gelişmeler ve Kıbrıs Türk tarafının işbirliği inisiyatifine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

25/12/2023 18:42
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TAGS: Cumhurbaşkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
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