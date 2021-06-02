Cumhurbaşkanlığı'nda Ekonomik Gelişmeler Değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’la ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Merkez Bankası Başkanı Günay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yarattığı etkilere karşı alınan önlemler ile yaşanan ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, KKTC ekonomisi ile ilgili 2021 yılına yönelik beklentiler ele alındı.

Görüşmede son günlerde Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının finansal istikrara etkileri hususunda fikir teatisinde bulunuldu.

Açıklamaya göre Tatar-Günay görüşmesinde, bankacılık sektörünün, salgın döneminde ekonomiye verdiği önemli desteğin, önümüzdeki dönemde de kesintisiz devam edeceğine ve normalleşmeyle birlikte ekonominin tekrardan hızlı büyüme patikasına girmesinde bankaların önemli bir aktör olacağına vurgu yapıldı.

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02/06/2021 13:19