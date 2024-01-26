Cumhurbaşkanlığında istişare toplantısı düzenlendi

ads ads ads ads
26/01/2024

ads
Cumhurbaşkanlığında istişare toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı, kamoyuna ilk olarak Haber Kıbrıs’ın duyurduğu sürpriz zirve ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mecliste temsil edilen Siyasi Parti Genel Başkanları ve Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmeye UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar’ın 30 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edeceği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar görüşmesi öncesinde istişarelerde bulunuldu.  

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Özel Temsilci Güneş Onar ve Müzakere Heyetinden Özlem İnce de yer aldı.

26/01/2024 21:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.