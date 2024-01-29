Cumhurbaşkanlığı’nda istişare toplantısı...

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29/01/2024

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Cumhurbaşkanlığı’nda istişare toplantısı...

Cumhurbaşkanlığı'nda bugün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında düzenlenen istişre toplantısında, 

Güney Kıbrıs'ta halihazırda taşımacılık hizmeti veren taksi ve otobüsleri de etkileyecek Rum Meclisi’ne sunulan yasa tasarısı ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre toplantıya; Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Taksiciler Birliği’nden yetkililer katıldı. 

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ile Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar yer aldı.

Toplantıda konu ilgili paydaşlarla etraflıca değerlendirilerek, yapılabilecek girişimler ve atılabilecek adımlar ele alındı.

29/01/2024 18:34
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı’nda istişare toplantısı...
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