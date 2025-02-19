Cumhurbaşkanlığı’nda “karayollarındaki aydınlatmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı” yapıldı
YAYIN TARİHİ:
19/02/2025
Cumhurbaşkanlığı’nda, bugün “karayollarındaki aydınlatmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı” yapıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kalfaoğlu, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu katıldı.
YAYIN TARİHİ: