Cumhurbaşkanlığında Kıbrıs Zirvesi Sona Erdi! Akıncı Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla yapılan toplantı tamamlandı. Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin ele alındığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

Akıncı'nın açıklamasından satır başları:

Doğal gazla ilgili olarak, Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin doğu akdenizde iş birliğine ve istikrara katkıda bulunmasını istedik. Bu noktada öneriler yaptık. Ancak Rum tarafının kategorik reddi ile karşılaştık. Onun karşısında yapılan öneri kabul edilmesi mümkün olmayan bir öneriydi. Basına yüzde 30 diye yansıdı ancak bu nüfus bazında bir gelir paylaşımıydı. Bunu düzeltmeliyim. Doğal gaz konusuyla alakalı yapılması bellidir.. Ya tüm taraflar çözüme kadar bu durumdan uzak duracaktı ya da bizim önerimizdeki gibi işbirliği yapacaklardı. Her ikisi de olmazsa iki taraf da yoluna devam etmek zorunda olurdu. Şu an olan tam da...

Lute'un mektubunda bu kaynaklardan her iki tarafın da hakkı olduğu var. Türkiye ile işbiriliği ile yolumuza devam edeceğiz. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de sondaj ve aramalara devam edeceğiz.

"Anastasiadis'in süreç içerisinde sürekli olarak zig zaglar çizdiği bir dönem yaşadık"

Bir başlangıç noktası oluşturacak referans kavramları diyebileceğimiz koşulları Lute ile paylaştık. OLmazsa olmaz olan siyasi eşitlik kavramı ve etkin katılımla birlikte anılırsa anlamlı olur. Kararlara iki tarafın da etkin katılımı önemlidir. Bunlar zaten geçmiş mutabakatların bir parçasıdır. Bunan yanında 11 Şubat 2014 Belgesi ve Guterres'in sunmuş olduğu belge üzerinde durduğumuz konular oldu. Anastasiadis'in süreç içerisinde sürekli olarak zig zaglar çizdiği bir dönem yaşadık.

"Bir daha ucu açık müzakerelere girmeyeceğimizin altını çizdik"

Bir daha ucu açık müzakerelere girmeyeceğimizin altını çizdik.BM Genel Sekreteri'nin söylemlerine girmiş olan bu konu bizim önem verdiğimiz konuların başlıcalarından biridir. Raporlarda ucu açık süreçler artık geçmişe ait süreçlerdir deniyordu. Biz artık bunların berraklaşmasını istiyoruz. Eğer yeniden bir süreç başlayacaksa artık sonuç vermesini istiyoruz. 5'li bir gayrı resmi buluşma önerisi Türkiye tarafından zamanında ortaya konmuş bir görüştür. Biz de buna soğuk bakmadık. BM'nin de soğuk bakacağını düşünmüyoruz. Referans kavramlarıyla ilgili sürecin ilerlemesinin beklendiği bize söylendi. Alınmış bir mwsafe vardır ancak bitmiş bir mesele yoktur.