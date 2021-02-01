Cumhurbaşkanlığı’nda KKTC ve TC heyetleri Kıbrıs konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda, KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında heyetler arası bir çalışma gerçekleştirdi

Çalışmada, adamızda ve bölgemizde ortaya çıkan koşulların sürdürülebilir barış ve istikrar için Kıbrıs’ta mevcut iki Devlet’in egemen eşitlikleri zemininde işbirliğini gerekli kıldığı vurgulandı ve bu yapıcı vizyona dayalı bir müzakere zemini arayışı maksadıyla katılacağımız gayri resmi 5+BM toplantısına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

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01/02/2021 16:53