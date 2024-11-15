Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle “15 Kasım Cumhuriyet Resepsiyonu” düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, bazı milletvekilleri, yurt dışından gelen konuklar, askeri erkan ve üst düzey yöneticiler katıldı.

Resepsiyon, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın konukları el sıkışarak karşılaması ve tebrik kabulüyle başladı.

Ardından, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan video katılımcılara gösterildi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC’nin 41. yılını hep birlikte büyük bir heyecanla kutladıklarını kaydederek, kutlamalara katılan herkese teşekkür etti. Tatar, bir araya gelerek 41 yıl içerisinde elde edilen başarıları değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın bu ülkede barış huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmek olduğunu vurguladı.

Bu yönde siyasetin yanında, çeşitli disiplinlerde ilerleyerek, ülkenin örf ve adetleriyle birlikte toplumsal yapıyı güçlendirmek gerektiğini söyleyen Tatar, sabahki konuşmasına atfen, “Bizler Atatürk’ün çocuklarıyız. O’nun yolunda ilerliyoruz.” dedi.

Kendilerine yakışanın devleti daha da ileriye götürmek olduğunu vurgulayan Tatar, ülke gençlerine olan güvenini paylaşarak, onların ülkeyi çok daha yükseklere yaşayacağına inanç belirtti ve “Yeter ki devletin zemini korunsun.” dedi.

Bu kritik coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dost ülkelerin önemine de işaret eden Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak KKTC’de yürütülen siyasetin tek çözüm yolu olduğunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da her uluslararası platformda ifade edildiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının kendi bekasını korurken aynı zamanda Türkiye’nin de haklarını koruduğunu kaydeden Tatar, geleceğe birlikte daha güçlü bir şekilde yürüneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşları sık sık Cumhurbaşkanlığında görmekten duyduğu mutluluğu da ifade ederek, Saray’ın kapılarının her zaman halka açık olduğunu, her bir vatandaşın kendisine ulaşabileceğini söyledi. Tatar, “Biz halkın insanıyız. Halka hizmet için buradayız.” dedi.

Tatar, devletin kurulmasında katkı koyan devlet adamlarını yad etti, hayatta olan gazilere şükranlarını iletti.