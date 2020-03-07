Cumhurbaşkanlığı'nda korona virüs toplantısı

Cumhurbaşkanlığında bir toplantı düzenlenerek dünyada ciddi bir salgın haline dönüşen Korona virüs (COVID-19) tehdidine karşı hükümetin ilgili birimlerinin çalışmalarının ne düzeyde olduğu ve alınması gerekli diğer önlemler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı 10 Mart Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Konunun hükümet ve sağlıkla ilgili kuruluşlarla birlikte ele alınması amacıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında yapılacak toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Eş Başkanı Cenk Soydan, ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz davet edildi.

07/03/2020 13:58