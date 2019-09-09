Cumhurbaşkanlığında Önemli Toplantı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından, 11:45 sıralarında Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarının da katıldığı toplantıya geçildi.

Toplantıda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Erhan Erçin de yer alıyor.