Cumhurbaşkanlığı’nda sürpriz devlet zirvesi

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26/01/2024

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Cumhurbaşkanlığı’nda sürpriz devlet zirvesi

Cumhurbaşkanlığı’nda üst düzey toplantı ile ilgili önemli bir detay Cumhurbaşkanı Tatar’ın storysinden kamuoyuna yansıdı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı Başbakan Üstel, CTP Genel Başkanı Erhürman, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Özel Temsilci Güneş Onar’ın katıldığı görülüyor.

Zirve ile ilgili açıklama henüz yapılmadı

26/01/2024 19:32
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