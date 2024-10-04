Cumhurbaşkanlığı’nda sürpriz zirve

Ersin Tatar detayları paylaştı Cumhurbaşkanlığı’nda hükümetin katılımı ile bir zirve dikkat çekti.

ads ads ads ads
04/10/2024

ads
Cumhurbaşkanlığı’nda sürpriz zirve

Ersin Tatar detayları paylaştı Cumhurbaşkanlığı’nda hükümetin katılımı ile bir zirve dikkat çekti. Başbakan Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bazı bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ın da hazır bulunduğu toplantının detaylarını, Tatar, story’sinde paylaştı. Toplantının Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili olduğu öğrenildi Toplantı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı

04/10/2024 15:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ersin tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.