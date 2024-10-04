Cumhurbaşkanlığı’nda sürpriz zirve

Ersin Tatar detayları paylaştı Cumhurbaşkanlığı’nda hükümetin katılımı ile bir zirve dikkat çekti. Başbakan Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bazı bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ın da hazır bulunduğu toplantının detaylarını, Tatar, story’sinde paylaştı. Toplantının Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili olduğu öğrenildi Toplantı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı

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