Cumhurbaşkanlığı’nda sürpriz zirve
Ersin Tatar detayları paylaştı Cumhurbaşkanlığı’nda hükümetin katılımı ile bir zirve dikkat çekti.
04/10/2024
Ersin Tatar detayları paylaştı Cumhurbaşkanlığı’nda hükümetin katılımı ile bir zirve dikkat çekti. Başbakan Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bazı bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ın da hazır bulunduğu toplantının detaylarını, Tatar, story’sinde paylaştı. Toplantının Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili olduğu öğrenildi Toplantı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı04/10/2024 15:19