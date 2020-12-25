Cumhurbaşkanlığı’nda üst düzey toplantı

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25/12/2020

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Cumhurbaşkanlığı’nda üst düzey toplantı

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün düzenlenen üst düzey toplantıda, ülkedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki toplantıya; Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldı.

 

25/12/2020 21:42
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı’nda üst düzey toplantı, HABERKİBRİs,
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