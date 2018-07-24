Cumhurbaşkanlığı’ndaki çalışma toplantısı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Çavuşoğlu ile yaklaşık bir saat süren baş başa görüşmesinin ardından heyetlerin de katılımıyla yapılan toplantı, dün saat 22.37'de sona erdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın da Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından Çavuşoğlu ile ortak açıklama yapacak.