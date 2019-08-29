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Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme sonrası Tatar'dan Açıklama!

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29/08/2019

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Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme sonrası Tatar'dan Açıklama!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, 2 haftada bir gerçekleştirdikleri  olağan görüşmeleri çerçevesinde bugün biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığında saat 10:00’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü..

Görüşme sonrası basına açıklama yaparak soruları yanıtlayan  Başbakan Ersin Tatar, görüşmeyi yararlı  olarak niteleyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Türkiye Cumhuriyeti  temasları hakkında bilgi vererek karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile Ekonomik-Mali İşbirliği Protokolü kapsamında para akışının nasıl sağlanacağını  konuştuklarını kaydetti.

Görüşmede ayrıca sınır kapılarında yaşanan sıkıntıları da ele aldıklarını ifade eden Tatar, özellikle Metehan ve  Ledra Palace sınır kapılarında yaşanan sıkıntıyı konuştuklarını ve kendi görüşlerini Akıncı’ya ilettiğini söyledi.

Başbakan Tatar, görüşmede Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yaşadığı sıkıntılara değinildiğini ve bu konuda  Cumhurbaşkanlığındaki uzman ve müsteşarların katılımıyla genel değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

Görüşmede Kıbrıs konusu  ve  BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ‘un  adaya yapacağı ziyaretin de görüşüldüğünü ifade eden Başbakan Tatar,  Kıbrıs  Müzakerelerine yönelik ciddi bir zemin olmadığı  görüşünü Cumhurbaşkanı  Akıncı’ya aktardığını kaydetti.

Başbakan Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğllu’nun  9 Eylül’de adaya ziyaretinin sözkonusu olduğunu da söyledi

Hükümetin Cumhurbaşkanına bilgi vermediği yönünde basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Tatar, “ asla böyle bir düşüncemiz yok,  her türlü  konuyu sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşıyoruz. Bu konuda skıntı yok” dedi. BRTK

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TAGS: Ersin Tatar, haber, kıbrıs
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