HABER KIBRIS

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Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı sona erdi

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10/10/2019

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Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York sonrası Kıbrıs konusundaki gelişmelere ilişkin  Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti yetkililerini bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 10:15’de başlayan toplantı yaklaşık 45 dk sürdü.

Toplantıya Ulusal Birlik Partisi  Genel Başkanı ve Başkakan Ersin Tatar, Halkın Partisi  Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi  Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit,  Yeniden Doğuş Partisi  Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denkaş katıldı.

 

BRT

10/10/2019 11:50
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TAGS: haber, kıbrıs
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