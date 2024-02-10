Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda yaşlı bakımevleri yasa tasarısı ve Sınırüstü’ndeki yaşlı bakımevi ele alındı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında ülkedeki yaşlı bakımevleri ile ilgili yasa tasarısı çalışmaları ve Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatı ile ilgili gelinen son durum hakkında, Cumhurbaşaknlığı’nda toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda çalışmaları yürüten ve katkı koyan kamu kurumları yetkilileri ile sivil toplum temsilcileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Sağlık Bakanlığı temsilcisi Güley B. Abatay, İskele Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ile başkan yardımcısı Semra Erel, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler, Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt ile Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler katıldı.