Cumhurbaşkanlığı’ndan 5G Açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in bugün vardığı anlaşma uyarınca, iki tarafta sürdürülen 5G çalışmalarına önemli bir katkı sağlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İki taraflı Yayıncılık Teknik Komitesi’nde 2 yılı aşkın bir süredir ele alınan konu, Özel Temsilci Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis düzeyinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar nezdinde müzakere edilerek sonuçlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Anastasiadis’in onayının ardından, bu anlaşma BM Barış Gücü Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamayla kayda geçirildi.

İki tarafın vardığı anlaşmaya göre, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde 700 MHz bandı, boşaltılarak mobil servislerin kullanacağı 5G hizmetine ayrılmış oldu. Aynı durum Kıbrıs Rum tarafı için de tesis edildi.

Bu önemli anlaşmayla KKTC Başbakanlığı'na bağlı AB Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen altyapı projesi kapsamında analogtan dijital yayıncılığa geçilmesinin de önü açılmış oldu.

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19/11/2021 16:59