Cumhurbaşkanlığı’ndan ABD’de yaşananlara ilişkin açıklama

ABD’de dün Donald Trump destekçileri, Trump’ın ‘seçimde hile var’ açıklamalarıyla birlikte galeyana gelerek ABD Senatosunu bastı.

Olaylar sırasında 4 kişi de hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişe ile izliyoruz. İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD’de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde, sükunetin sağlanmasını diliyoruz.”

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07/01/2021 12:50