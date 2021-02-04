Cumhurbaşkanlığı’ndan Raab’la görüşme sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la görüşmesinde 5+BM toplantısında masaya koyacağı vizyonu anlatarak, Kıbrıs’ta, adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının ancak, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliğini içeren yeni bir zeminle mümkün olabileceğini ifade ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı çalışma ofisinde kabul ettiği, samimi ve yapıcı bir ortamda geçen görüşmede, Mart ayı başında gerçekleşmesi öngörülen gayriresmî 5+BM toplantısı ve KKTC ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+BM toplantısında masaya koyacağımız vizyonu, Sayın Dominic Raab’a anlatarak, Kıbrıs’ta, adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının ancak, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğini içeren yeni bir zeminle mümkün olabileceğini ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanımız, gelinen aşamada, elli yıldır devam eden ve sürekli başarısızlıkla sonuçlanan federasyon zemininde bir uzlaşıya varılamayacağının net şekilde ortaya çıktığını ifade ederek, çökmüş zeminde müzakere edilmesinde ısrarcı olunmasının da statükonun devamına katkı koymaktan başka bir anlam taşımayacağını ortaya koymuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab’a, Kıbrıs Rum tarafının gücü ve zenginliği elinde tutmayı bir saplantı haline getirdiğini, bunun sadece bizim görüşümüz değil, aynı zamanda BM raporlarına geçmiş bir olgu olduğunun altını çizmiştir. Ersin Tatar, federasyon zeminin çökmesinin en büyük nedeninin de bu saplantı olduğunu, Rum liderliğinin tek yanlı olarak ele geçirdiği statüyü paylaşmak istemediğini yarım asırdır süren süreçlerde en net şekilde ortaya koyduğunu, bunun yanında Kıbrıs Türk halkını uluslararası toplumdan dışlamak, her alanda engellemek ve izolasyon altında tutmak için de var gücüyle çalışmaya devam ettiğini detaylı olarak açıklamıştır.

Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı’na, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı ve olumlu bir gündemle gayriresmî 5+BM toplantısına katılacağını, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’yla geçtiğimiz gün birlikte açıkladığı üzere, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bir mutabakat içerisinde bu vizyonunu katılımcılara aktaracağını ve kazan-kazan ilkesiyle ortaya konacak olan vizyonumuzun hem Adamız’da hem de bölgemizdeki barış ve istikrara katkı koyacak nitelikte olduğunu kaydetmiştir.

BREXIT’LE ORTAYA ÇIKAN YENİ DURUM…

Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Bakan Raab’la, 1 Ocak 2021 itibariyle Brexit’le birlikte ortaya çıkan olan yeni durumun, ülkelerimiz arasında ilişkilere dair oluşturduğu yeni fırsatları ve bu yeni fırsatlar çerçevesinde yapılabilecekleri de etraflıca değerlendirmiştir.

AŞI KONUSU

Sayın Cumhurbaşkanımız Dominic Raab’a ayrıca, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve klinik deneylerin ardından Corona virüse karşı etkili olduğu tespit edilen AstraZeneca aşısına Kıbrıs Rum tarafı gibi erişebilmek için girişim yapması talebimizi iletmiştir. Ersin Tatar, Adanın tarihini bizimle yaşayıp paylaşan İngiltere’nin geleneksel adil duruşuna güvendiğini ve dünyadaki diğer insanlar gibi Kıbrıs Türk halkının da bu zor zamanlarda aşıya erişimin öneminin açık olduğunu, en yakın zamanda bahse konu aşıları Halkımıza ulaştırmak istediğini vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı’na, İngiliz Egemen Üs Bölgeleriyle ilgili son yıllarda Kıbrıs Türk halkının rızasına başvurulmaksızın yapılan değişiklikler ve Üs Bölgelerinin askeri kullanım dışında sivil kullanıma açılmasına dair ortaya çıkan durum konusunda KKTC’nin görüş ve çekincelerini iletmiştir.”

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04/02/2021 17:58