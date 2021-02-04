Cumhurbaşkanlığından test açıklaması

“Cumhurbaşkanı Tatar’ın uyarıları ve önerileri doğrultusunda arttırılan test sayısı, pandemide gerçek pik durumunun ne olduğunu görmemizi sağlamıştır”

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04/02/2021

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Cumhurbaşkanlığından test açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, Covid 19 pandemi sürecine sürekli olarak dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın  uyarıları ve önerileri doğrultusunda arttırılan test sayısının pandemide gerçek pik durumunun ne olduğunu görmeyi sağladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, test sayısının artırılması sayesinde pozitif vakaların  daha çok tespit edilebilir hale geldiği, bu sayede de pik ve sonrasındaki düşüş eğilimini yakalama ve değerlendirme olanağının arttığı vurgulandı.

Açıklamada,  tüm ülkeyi gerçek anlamda örnekler nitelikte yüksek sayıda yapılacak günlük testlerin  pandemi sürecini değerlendirmede ve mücadele stratejisinde çok önemli olduğu, bu sayede, bulaş zincirinin kırılması için halkın özveri ile kurallara uymasının  hayati önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önümüzdeki 7-10 Şubat tarihleri önemli olup, diğer ülkeler ve Güney Kıbrıs ile karşılaştırmalı yapılan projeksiyonlar, bizim de önümüzdeki günlerde vakalarda plato ve sonrasında kontrollü düşüş grafiğini yakalayabileceğimiz yönündedir.

Bu durumun sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi, dışarıdan müdahalelerle olası manipülasyonlara maruz bırakılmaması için, gerekli tedbirler alınması kaçınılmazdır.

Burada halkımıza düşen en önemli görev tedbirlere  taviz vermeden uyması, elzem durumlar haricinde sokağa çıkılmaması ve kişisel tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalınmasıdır. Ancak bu şekilde içinde bulunduğumuz  bu süreci başarıyla  atlatmak mümkündür.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte gerçek dışı iddialar ile söylemler ve   kelime oyunlarıyla ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışmak olumlu bir yarar sağlayamayacağı gibi bu yönde yapılan polemikleri de dikkate almamak gerekir.

Kamuoyunda belirsizliğe ve endişeye neden olan bu tür gerçek dışı iddialar ile söylemlere verilecek en uygun yanıt sıkı test politikası ile  yürürlükte olan tedbirlere uymak ve bulaş zincirinin önüne geçmektir.”

04/02/2021 17:28
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TAGS: Cumhurbaşkanlığından test açıklaması, haberkibris,
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