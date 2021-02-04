Cumhurbaşkanlığından test açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, Covid 19 pandemi sürecine sürekli olarak dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın uyarıları ve önerileri doğrultusunda arttırılan test sayısının pandemide gerçek pik durumunun ne olduğunu görmeyi sağladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, test sayısının artırılması sayesinde pozitif vakaların daha çok tespit edilebilir hale geldiği, bu sayede de pik ve sonrasındaki düşüş eğilimini yakalama ve değerlendirme olanağının arttığı vurgulandı.

Açıklamada, tüm ülkeyi gerçek anlamda örnekler nitelikte yüksek sayıda yapılacak günlük testlerin pandemi sürecini değerlendirmede ve mücadele stratejisinde çok önemli olduğu, bu sayede, bulaş zincirinin kırılması için halkın özveri ile kurallara uymasının hayati önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önümüzdeki 7-10 Şubat tarihleri önemli olup, diğer ülkeler ve Güney Kıbrıs ile karşılaştırmalı yapılan projeksiyonlar, bizim de önümüzdeki günlerde vakalarda plato ve sonrasında kontrollü düşüş grafiğini yakalayabileceğimiz yönündedir.

Bu durumun sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi, dışarıdan müdahalelerle olası manipülasyonlara maruz bırakılmaması için, gerekli tedbirler alınması kaçınılmazdır.

Burada halkımıza düşen en önemli görev tedbirlere taviz vermeden uyması, elzem durumlar haricinde sokağa çıkılmaması ve kişisel tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalınmasıdır. Ancak bu şekilde içinde bulunduğumuz bu süreci başarıyla atlatmak mümkündür.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte gerçek dışı iddialar ile söylemler ve kelime oyunlarıyla ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışmak olumlu bir yarar sağlayamayacağı gibi bu yönde yapılan polemikleri de dikkate almamak gerekir.

Kamuoyunda belirsizliğe ve endişeye neden olan bu tür gerçek dışı iddialar ile söylemlere verilecek en uygun yanıt sıkı test politikası ile yürürlükte olan tedbirlere uymak ve bulaş zincirinin önüne geçmektir.”

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04/02/2021 17:28