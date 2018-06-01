Cumhurbaşkanlığı’nın çocuklar ve gençler ile ilgili hazırladığı rapor bugün basınla paylaşılacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından Gençlere ve Çocuklara yönelik yapılan çalışmaların sonuç raporu bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı’nda bu amaçla basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, çocuklar ve gençlerle yapılan iki ayrı çalışma toplantısında, çocuklar ve gençlerin aile ilişkileri, okul yaşamı ve öğretmen ilişkisiyle ilgili görüşleri, sanal zorbalık, gündelik hayata ilişkin kaygıları hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı sonuç raporunu, basınla paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 10.00’da başlayacak.