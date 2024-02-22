Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 110 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
22/02/2024
Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi.
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.
Gram altın saat 09.56 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 110 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 451 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 199 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 029 dolar seviyesinde işlem görüyor.