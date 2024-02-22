Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi.

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.56 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 110 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 451 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 199 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 029 dolar seviyesinde işlem görüyor.