Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 110 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

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22/02/2024

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Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi. 

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.56 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 110 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 451 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 199 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 029 dolar seviyesinde işlem görüyor.

22/02/2024 09:11
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TAGS: gram, altın, rekor,
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