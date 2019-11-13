Cumhuriyet Bayramı ''Cumhuriyet Korteji'' İle Coşkuyla Kutlanacak

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, cumhuriyetin 36’ncı kuruluş yıldönümü Lefkoşa’da düzenlenecek “Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak.

EĞİTİM BAKANLIĞI ORGANİZE ETTİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen “Cumhuriyet Korteji”, Lefkoşa bölge okullarından gelecek öğrencilerin, üniversitelerin, kurum kuruluşların ve kültür derneklerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNÜNDE BAŞLAYACAK

Yarın saat 10:00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayacak kortej, Merit Lefkoşa, Dereboyu, Pronto Çemberi, Ledra Palace Işıkları ve Cumhurbaşkanlığı güzergahını izleyerek İnönü Meydanı’na ulaşacak.

Kortejin İnönü Meydanı’na varmasıyla kutlamalar başlamış olacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kutlamalar öncesi günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek.

TÜM HALK DAVETLİ

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek “Cumhuriyet Korteji”ne tüm halk davet edildi.

13/11/2019 15:29