Cumhuriyet Bayramı Erdoğan, Anıtkabir’i ziyaret etti

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetin 95’inci kuruluş yıldönümü Türkiye genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Törenler çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Heyet Aslanlı Yol’dan geçerek, Atatürk’ün mozolesine gitti.

Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul’daki yeni havalimannın açılışını yaparak kutladıklarını yazdı.

Törenin bitmesiyle Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de tebrikleri de kabul etti.