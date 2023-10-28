Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından Türk milleti için yeni bir devir başlatarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, 100'üncü yaşını kutluyor.

Bir asra ulaşan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun bugün saat 13.00’te BRT’de yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü yarın TC Lefkoşa Büyükelçiliği binasında 19.00’da düzenlenecek resepsiyonla kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü KKTC’de başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda coşkuyla kutlanacak.

-Lefkoşa

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yarın Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapılacak törenle kutlanacak. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin açıkladığı programa göre tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri, Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi tarafından imzalanacak. Ayrıca başkentte, 29 Ekim kutlamaları kapsamında, saat 16.00’da Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yapılacak.

-Gazimağusa

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak. Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk tören saat 13.00’te Zafer Anıtı önünde yapılacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. İkinci tören, saat 13.30’da Namık Kemal Meydanı’nda olacak.

Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiir dinletileri, dans gösterileri ve konserle tamamlanacak.

-Girne

Girne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda törenle yapılacak. Girne Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre saat 14.00’te başlayacak törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törende, şiirler okunacak.

Girne’de saat 15.00’te ise kortej yürüyüşü yapılacak. Askeri bando, tören bölüğü, mücahit/gaziler ile öğrencilerin katılacağı yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak. Yürüyüş sonunda, KTBK Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verilecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre Güzelyurt’ta saat 11.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alacak törende, çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, dans gösterisi, Güvenlik Kuvvetleri bandosunun sunumu ve şiirler yer alacak. Anıttaki törenin ardından kortej yürüyüşü yapılacak.

-Lefke

Lefke’deki Cumhuriyet Bayramı töreni, saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Lefke Kaymakamlığından verilen bilgiye göre tören öncesi 09.30'da kortej yürüyüşü yapılacak. Kortej sonrası başlayacak törende, anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ile İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin ardından tören, halk dansları ve bando konseriyle tamamlanacak.

-İskele

İskele Kaymakamlığından verilen bilgiye göre saat 10.45’te Ecevit Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı durusu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bando konseri, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve dans gösterileri yer alacak.

-Mehmetçik

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bucaklarda da törenler yapılacak. İskele Kaymakamlığı'nın açıkladığı Mehmetçik'teki tören programına göre saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler yer alacak.

-Akdoğan ve Geçitkale

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Akdoğan ve Geçitkale’de de törenlerle kutlanacak. Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre saat 09.00’da Akdoğan Atatürk Anıtı ile Geçitkale Kasaba Meydanı’nda törenler düzenlenecek. Her iki törende de, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler yer alacak.

-Tören yürüyüşü ve bando konserleri

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi tarafından verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak tören yürüyüşü ve bando konserleri programı ise şöyle:

“Lefke’de saat 09.45’de Lefke Kaymakamlık Binası Önü-Atatürk Anıtı güzergahı; İskele’de saat 11.00’de İskele Belediye Binası-İskele Meydanı güzergahı; Güzelyurt’ta saat 11.45’te Atatürk Anıtı-Güzelyurt Kapalı Çarşı güzergahı; Gazimağusa’da saat 13.00’te Zafer Anıtı- Namık Kemal Meydanı güzergahı; Girne’de saat 15.00’te Ramadan Cemil Meydanı-Atatürk Anıtı güzergahı; Lefkoşa’da saat 16.00’da Mehmet Akif Cad. Çember (Dereboyu)-Barbarlık Müzesi güzergahı.”

-Spor etkinlikleri

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Spor Dairesi Müdürlüğü de bazı spor etkinlikleri düzenliyor.

Cimnastik Federasyonu'nun Cumhuriyet Kupası Müsabakaları Lefkoşa’daki Dr Küçük Jimnastik Salonunda yarın 14.00-19.00 arasında düzenlenecek.

Badminton Federasyonu'nun “100. Yılda Tüm Çocuklar Şampiyon” erkinlikleri de yarın 09.00-11.00 arasında Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak.

Okçuluk Federasyonu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakaları ise yarın saat 10.00’da Atatürk Spor Kompleksi Federasyon Müsabaka Alanı’nda olacak.