Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor

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29/10/2023

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Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100. Kuruluş yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Selahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri erkan, siyasiler, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

29/10/2023 11:44
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TAGS: Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor
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