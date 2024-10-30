Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yol Koşusu” gerçekleştirildi.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'nca verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101'inci kuruluş yıldönümünde, bu yılki koşunun başlangıç ve bitiş noktası yine 'GAU Lympic' tesisleri oldu.

Geleneksel koşu öncesi söz alan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, tüm katılımcıların bayramlarını kutlayarak, başarı diledi.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yol Koşusu", GAÜ Merkez Kampüsü'nü çevreye bağlayan yol ve noktalar üzerinde oluşan 5 Kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleşti.

KKTC Atletizm Federasyonu'nun gözlemci ve hakemlerinden oluşan heyetin ilan ettiği sonuca göre; Kadınlarda Özgür Baklaoğlu, erkeklerde Nejdet İ. Avcı, parkuru birinci olarak tamamladı.

Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Türkay Akpınar'ın yanı sıra GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar, GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün ve Rektör Danışmanı Celal Sakka, yarışmacılara madalyalarını takdim ederek, katılım sertifikalarını verdi.