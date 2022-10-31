Cumhuriyet Bayramında Minikler Badminton Şampiyonası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 30 Ekim 2022 tarihinde Atatürk Spor salonunda Meryem Ceren Kırma Minikler Ligi 10 Takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Minik sporcuların bu anlamlı günde göstermiş oldukları performans yanında heyecan ve mutlulukları görülmeye değerdi.

Sabah 09.00 itibarı ile başlayan karşılaşmalar akşam 20.30 da sona erdi ve ödül töreni öncesinde geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Meryem Ceren Kırma'nın annesine bir hatıra plaketi başkan Fırat Deniz.tarafından takdim edildi. Turnuvada yarışan tüm takımlara kupalarını ve dereceye girenlere, madalya ve kupaları verildikten sonra toplu hatıra fotoğrafı çekildi.



Turnuvayı YDÜ şampiyon olarak tamamlarken, ikinciliği N-F Cyprus Akademi Kulübü, Üçüncülüğü Bekiroğulları S Kulübü alırken Lefkoşa Badminton Kulübü de turnuvayı 4. olarak tamamladı.

Turnuvanın sonunda kısa bir konuşma yapan federasyon başkanı Fırat Deniz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Meryem Ceren Kırma Minkler Ligi’nde centilmence mücadele eden minik sporcuları turnuvada gösterdikleri performanslardan dolayı tebrik etti.

Ayrıca ailelere de bu güzel organizasyona gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



31/10/2022 09:05