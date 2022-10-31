Cumhuriyet Bayramında Minikler Badminton Şampiyonası

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31/10/2022

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Cumhuriyet Bayramında Minikler Badminton Şampiyonası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 30 Ekim 2022  tarihinde Atatürk Spor salonunda Meryem Ceren Kırma Minikler Ligi 10 Takımın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Minik sporcuların bu anlamlı günde göstermiş oldukları performans yanında heyecan ve mutlulukları görülmeye değerdi. 
Sabah 09.00 itibarı ile başlayan karşılaşmalar akşam 20.30 da sona erdi ve ödül töreni öncesinde geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Meryem Ceren Kırma'nın annesine bir hatıra plaketi başkan Fırat Deniz.tarafından takdim edildi. Turnuvada yarışan tüm takımlara kupalarını  ve dereceye girenlere, madalya ve  kupaları verildikten sonra toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

 
Turnuvayı YDÜ şampiyon olarak tamamlarken, ikinciliği N-F Cyprus Akademi Kulübü, Üçüncülüğü Bekiroğulları S Kulübü alırken Lefkoşa Badminton Kulübü de turnuvayı 4. olarak tamamladı. 
Turnuvanın sonunda kısa bir konuşma yapan federasyon başkanı Fırat Deniz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Meryem Ceren Kırma  Minkler Ligi’nde centilmence mücadele eden minik sporcuları  turnuvada gösterdikleri performanslardan dolayı tebrik etti.
Ayrıca ailelere de bu güzel organizasyona gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

31/10/2022 09:05
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TAGS: Cumhuriyet Bayramı, Badminton Şampiyonası
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