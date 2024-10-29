Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde resepsiyon verildi.

Resepsiyon öncesi Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, tebrik kabul etti.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan resepsiyonda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile yurt dışı temsilciliklere gönderdiği mesaj yayınlandı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim resepsiyonda konuşma yaparak, “Geleceğimizin teminatı, bağımsızlığımızın sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Büyükelçi Serim, Millî Mücadele’yi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren adanmışlığın geçmişte olduğu gibi bugün de aynı inançla devam ettiğini ifade etti.

Serim konuşmasında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, topraklarımızı vatan kılan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla andı..

Serim, “Anadolu’dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milleti dişiyle tırnağıyla, tüm ruhuyla verdiği milli mücadeleyi, kurduğu Cumhuriyetle taçlandırmıştır. Cumhuriyetimiz yaşadığımız onca badirelere, uğradığımız onca saldırılara rağmen ikinci yüzyılına erişmiştir.Üstesinden geldiğimiz her badire; Milletimizin azmini ve kararlılığını bileyen her başarı; Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun yapı taşları olmuştur.Ülkemiz, geçmiş asırda olduğu gibi, ikinci yüzyılında da yükselmeye devam edecek; kökü bin yıllara uzanan devlet aklıyla, güçlü gelenekleri ve değerleriyle; “Türkiye Yüzyılı” dünya tarihindeki yerini alacaktır” dedi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi.

Serim, Türkiye, her zaman olduğu gibi, hak ve eşitlik mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya; bu mücadelenin en anlamlı eseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin daha da güçlenerek yoluna devam etmesine katkı sağlamaya devam etmektedir. “Türkiye Yüzyılı” şüphesiz Kıbrıs Türkü’nün de yüzyılı olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müreffeh bir devlet olarak uluslararası toplumda hak ettiği yerini alması için desteğimiz bakidir. Ada’daki gerçeklere gözlerini kapamayan herkes, Ada’da iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu kabul etmektedir.İki toplumlu, iki kesimli federasyon modeli raf ömrünü çoktan doldurmuştur.Esasen Birleşmiş Milletler de Federasyon modeline dair ortak zemin olmadığını artık resmen kayda geçirmiştir” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabulü ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin, Adadaki kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ve dolayısıyla Doğu Akdeniz’deki istikrarın anahtarı olacağını vurgulayan Serim, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın defaatle vurguladığı gibi “Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyoruz” dedi.

Serim, “Türkiye de, KKTC de her konuda komşularıyla yapıcı işbirliğine hazırdır.Komşularımızdan da aynı yapıcı yaklaşımı göstermelerini bekliyoruz.Şu husus iyi bilinmelidir ki; Hangi oyunlar oynanırsa oynansın; Hangi yaptırımlar ve izolasyonlar uygulanırsa uygulansın; Bizlerin, bu toprakların müreffeh geleceğini inşa etmekten asla vazgeçmeyeceğimizin altını çizmek istiyorum” dedi.

Serim bir asrı devirmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin ve kısa süre sonra kuruluşunun 41. Yıldönümünü kutlayacağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin neferleri olarak birarada olduğumuzun altını çizdi.

Serim konuşmasının sonunda “Cumhuriyet Bayramı coşkumuzu ve sevincimizi 1923 yılından bu yana gönülden paylaşan, bizimle birlikte bu mutlu günü kutlayan Kıbrıs Türk halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.