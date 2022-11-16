Cumhuriyet için kırdılar
16/11/2022
Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen cumhuriyet Kırış Müsabakaları önceki akşam yapıldı.
15 Kasım 2022 KKTC 39. Kuruluş yıldönümü anısına gerçekleştirilen Cumhuriyet kırış Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Müsabakaları Master Öykü Ergin başkanlığında Hakem Heyeti Yönetirken Dereceye girenlre Madalyalarını Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi
BAYANLAR KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Öncel Alyanak 2.Defne Üresin Okçu 3.Hayriye Yetek
2.Kategori: 1.Zehra Bilge Bayram 2.Elif Baştaş 3.Rojbin Özer
3.Kategori: 1.Deniz Sevinç 2.Gülşah Erfenike
4.Kategori: 1.Enise Püsküllü 2.Hatice Alyanak
5.Kategori: 1.Nehir Seringöz 2.Spellana Gankama 3.Kura Bah
ERKEKLER KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Sam Norouzi 2.Emrullah Baştaş
2.Kategori: 1.Mohammad Rosayni 2.Esat Büyüksarı 3.Mateu Dumaga
3.Kategori: 1.İzzet Tok 2.Barış Erfenike 3.Abdullah Baştaş
4.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Arda Akın Altuntas
5.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Reza Golmohammadzade