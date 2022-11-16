Cumhuriyet için kırdılar

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16/11/2022

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Cumhuriyet için kırdılar

Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen cumhuriyet Kırış Müsabakaları önceki akşam yapıldı.

15 Kasım 2022   KKTC 39. Kuruluş yıldönümü anısına gerçekleştirilen  Cumhuriyet kırış Müsabakaları  Girne  Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakaları  Master Öykü Ergin  başkanlığında Hakem Heyeti Yönetirken Dereceye girenlre Madalyalarını  Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi

BAYANLAR KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Öncel Alyanak           2.Defne Üresin Okçu            3.Hayriye Yetek

2.Kategori:      1.Zehra Bilge Bayram  2.Elif Baştaş                          3.Rojbin Özer

3.Kategori:      1.Deniz Sevinç            2.Gülşah Erfenike      

4.Kategori:      1.Enise Püsküllü         2.Hatice Alyanak       

5.Kategori:      1.Nehir Seringöz         2.Spellana Gankama               3.Kura Bah

ERKEKLER KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Sam Norouzi                        2.Emrullah Baştaş      

2.Kategori:      1.Mohammad Rosayni            2.Esat Büyüksarı         3.Mateu Dumaga

3.Kategori:      1.İzzet Tok                  2.Barış Erfenike                      3.Abdullah Baştaş

4.Kategori:      1.Çetin Çiftsüren        2.Arda Akın Altuntas

5.Kategori:      1.Nikita Gordeev        2.Reza Golmohammadzade   

16/11/2022 18:04
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TAGS: Cumhuriyet için kırdılar
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