Cumhuriyet için yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü himayelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde ‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 3’üncüsü 12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılıyor.

Yarış, Hamitköy Çevre yolu üzerinde hazırlanan yaklaşık 7,5 kilometrelik etapta yapılacak. Saat 12.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nden başlayacak rallide ekipler biri deneme olacak şekilde etabı üçer kez geçecekler ve takribi 16.20’te finiş görecekler.

Etap Dikmen-Hamitköy arasında hazırlandı

Etap, Lefkoşa Dikmen yolu üzerinde yeni yapılan yoncayı geçer geçmez yolun doğu bölgesinden başlayıp Hamitköy Baraj bölgesine doğru gidecek. Stabilize 4 yola gelince sağa dönüp Hamitköy çevre yolu üzerindeki seyirci noktasına gidecek. Seyirci noktasından batı istikametine doğru ilerleyip köprü altından sanayi bölgesi üzerine dönecek. BRT Ormancık civarından geçip Lefkoşa Trafo Merkezi üzerinde etap son bulacak. Etabın ilk geçişi 12.50’de, ikinci geçişi 14.15’de ve son geçişi 15.35’de başlayacak. Start ve finişin olduğu gibi, her etap arasında yarışçıların uğrayacağı servis alanı da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde kurulacak.

Bu habere tepkiniz:



10/11/2022 14:46