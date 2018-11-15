Cumhuriyet Kupası 2018 Etkinliği Yapıldı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde dün gerçekleşen organizasyonda, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U 21 Karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U 21 Karması karşılaştı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da izlediği maçta, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U 21 Karması 1 – 0 galip geldi. Özersay, maç sonrası oyunculara kupa ve madalyalarını verdi.