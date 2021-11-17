“Cumhuriyet Kupası” CIU Arena Spor Kompleksi’nde tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2021 faaliyet programı içerisinde yer alan, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde “15 Kasım Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası” müsabakaları başarılı bir şekilde tamamlandı.

CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonunda düzenlenen ve Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabakalarda atıcılar kıyasıya yarıştı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında iki ayağa bölünen yarışmanın ilk etabı 5-6 Kasım tarihlerinde Havalı Tabanca atışları ile başladı. Yarışmanın 12-13 Kasım tarihlerinde yapılan ikici etabında ise Havalı Tüfek atışlarına yer verildi.

Müsabakalarda derece alan atıcı sporcular ve takımlar aşağıdaki gibidir:

TÜFEK BÜYÜK ERKEK

Mehmet OLGUN (Alayköy A.A.K) Eray KARACAMERT (Güv.K.K’lığı) Tolgay BOYACIOĞLU (Güv.K.K’lığı)

TÜFEK GENÇ ERKEK

Tolga KANSU (Alayköy A.A.K) Onur Ulaş (Alayköy A.A.K) Mert Efe GÜNGÖR (Alayköy A.A.K)

TÜFEK BÜYÜK BAYAN

Melis ÜRETKEN (Göçmenköy A.A.B) Selda ÖZDİLEK (Güv.K.K’lığı) Aslı YEŞİLYURT (LEVENT)

TÜFEK GENÇ BAYAN

Sedef ÖZDEN (UKÜ) Lal KUTRUZA (UKÜ) Gülden CANAŞ (UKÜ)

TÜFEK YILDIZ BAYAN

Ela BENLİ (UKÜ)

TABANCA BÜYÜK ERKEK

Şeref ERDOĞAN (Güv.K.K’lığı) Aykut ÇAVUŞOĞLU (Polis G.M) Hüseyin MISTIKOĞLU (Polis G.M)

TABANCA GENÇ ERKEK

Tamer Yiğit SOYKAN (Alayköy A.A.K)

TABANCA BÜYÜK BAYAN

Güleser ARSLAN (Güv.K.K’lığı) Gülbahar AVCI (Güv.K.K’lığı) Merve AVCI (Polis G.M)

TABANCA GENÇ BAYAN

Emine YONTUCU – REKOR (UKÜ) Hüsna ERDİNÇ (LEVENT) Seher YASAK (LEVENT)

PARALİMPİK ERKEKLER (Destekli)

Ömer BULDUK (Levent Yıldızları)

PARALİMPİK KADINLAR (Destekli)

Pınar CEVDET (Levent Yıldızları)

Gülen CANAŞ (UKÜ Yıldızları)

KULÜPLER:

TÜFEK ERKEK TAKIMI

GÜVENLİK KUV.K’LIĞI ALAYKÖY A.A.B

TÜFEK BAYAN TAKIMI

GÜVENLİK KUV.K’LIĞI LEVENT A.A.K UKÜ SPOR K.D

TABANCA ERKEK TAKIMI

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KUV.K’LIĞI ALAYKÖY A.A.B

TABANCA BAYAN TAKIMI

GÜVENLİK KUV.K’LIĞI POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UKÜ SPOR K.D

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17/11/2021 09:33