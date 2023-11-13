Cumhuriyet Kupası Duatlonu ile mutlu son

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu 2023 yılının son yarışını Dereboyu’nda gerçekleştirdi. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyon Cumhuriyet Kupası adıyla gerçekleşti. Sporcular 5 kilometre koştu, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 2.5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Cumhuriyet Kupası Dereboyu Duatlonu’nda sporcular ikişerli takımlar oluşturarak yarıştılar ve en hızlı şekilde finişe ulaşmayı başaran İlker Ercen-Enis Alçıcı ikilisi oldu. Yarış sonrası düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri Federasyon idarecisi Sertaç Bozatlı ve kulüp yöneticileri tarafından verildi.

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu 2023 sezonu için faaliyet takviminde planladığı tüm yarışları başarı ile tamamladığını şu açıklama ile duyurdu:

2023 yılının son yarışını Dereboyunda gerçekleştirdik.

Cumhuriyet Kupasında emeği , katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Organizasyonun gerçekleşmesinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi personeli müthiş bir katkı ortaya koydu. Lefkoşa Türk Belediyesi talep ettiğimiz konularda yardımcı oldu.

Hakemlerimiz organizasyonun başından sonuna kusursuz bir mesai harcadı, Tüfekçi Spor Kulübü, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü değerli yöneticileri çok değerli emek harcadılar, ve tabi ki sporcular.... Onlara da büyük bir alkış gönderiyoruz. Organizasyonlarımıza katılarak renk katıyorlar.

2023 yılında hazırladığımız faaliyet takvimini tümüyle gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler....

Cumhuriyet Kupası Dereboyu Duatlonu sonuçları: