Cumhuriyet Kupası Gönyeli'nin

Mutluyaka Dr. Fazıl Küçük Atış Poligonunda 2 gün süren mücadele sonunda büyük erkeklerde Boğaztepe Avcılık Atıcılık Kulübü adına yarışan Ahmet R. Arkoç, Genç Erkeklerde Cihangir Avcılık Atıcılık Kulübü adına yarışan Öskan Uzunsaf, Veteranlarda ise Gazimağusa Avcılık Atıcılık kulübü’nden Emir Emirzadeoğulları birincilik Kupasının sahibi olurken Takım klasmanında ise Hasan Eylenceli, Cemal Dayı ve Mert Kofalı’dan oluşan Gönyeli Avcılık Atıcılık A Takımı toplam 322 PUAN atarak “2019 Trap Cumhuriyet Kupası”nın sahibi oldu. Dereceye giren Atıcı Sporcularımıza ve Kulüplerimize ödülleri eski Federasyon Başkanı Cemal Paralik ile Federasyon Başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi.

Finale kalma başarısı gösteren altı (6) Atıcı sporcular ve toplam puanları,

Hasan EYLENCELİ 109 Puan (Gönyeli A/A)

Ahmet R.ARKOÇ 108 Puan (Boğaztepe A/A)

Mert KOFALI 107 Puan (Gönyeli A/A)

Cemal DAYI 106 Puan (Gönyeli A/A)

Ozan CİNER 106 Puan (Boğaztepe A/A)

Ahmet Paralik 105 Puan (Boğaztepe A/A)

TRAP Müsabakasında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

BÜYÜK ERKEKLER:

Ahmet R.ARKOÇ (Boğaztepe A/A) Cemal DAYI (Gönyeli A/A) Mert KOFALI (Gönyeli A/A)

GENÇ ERKEKLER:

1. Öskan UZUNSAF (Cihangir A/A)

2. Akif EMİRSOYU (Gönyeli A/A)

3. Erkal AKTAŞLI (Cihangir A/A)

VETERAN ERKEKLER:

1. Emir EMİRZADEOĞULLARI (Gazimağusa A/A)

2. Yaşar ONURCAN (Gazimağusa A/A)

KULÜP DERECELERİ:

1. GÖNYELİ A / A A Takımı 322 Puan (Hasan EYLENCELİ, Cemal DAYI, Mert KOFALI)

2. BOĞAZTEPE A / A A Takımı 319 Puan (Ahmet R.ARKOÇ, Ahmet PARALİK, Ozan CİNER)

3. GÖNYELİ A / A B Takımı 297Puan (Osman BENLİ,Tunç CANKUT,Hasan EMİRSOYU)

08/10/2019 11:48