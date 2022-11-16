Cumhuriyet Kupası KKTC Genç Millilerinin

KKTC Genç Milli Futbol Takımı ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması arasındaki Cumhuriyet Kupası Atatürk Stadı'nda oynandı.

KKTC’nin 39.kuruluş yıldönümü vesilesiyle organize edilen karşılaşmada daha üstün oynayan KKTC Genç Milli Takımı sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapayan Genç Milli Takımımızın gollerini penaltıdan Hüseyin Deynekli ve Mert Güçlücan kaydetti.

İkinci yarıda Deren Kale'nin golüyle TTFF farkı bire indirdi. İki takım da ikinci yarıda kadrodaki tüm oyuncularına süre verdi.

Şükrü Erdoğan'ın ve Baran Derin'in ikişer golüyle KKTC Genç Millileri 6-1 galip gelerek Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu.

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16/11/2022 19:59