Cumhuriyet Lisesi’nde yeni yıl coşkusu

Cumhuriyet Lisesi’nde yeni yıl heyecanı, bugün düzenlenen özel bir partiyle taçlandı. Okul yönetimi tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni yılın gelişini coşkuyla kutladı. Renkli anlara sahne olan parti, öğrencilerden tam not aldı.

Etkinlikte, öğrencilere yönelik çeşitli oyunlar düzenlendi. Eğlenceli yarışmalar ve grup aktiviteleri, hem sınıflar arası dayanışmayı artırdı hem de eğlenceli anlar yaşattı. Yüz boyama etkinliği ise öğrencilerin favorisi oldu. Minik bir sanat sergisine dönüşen yüz boyama köşesinde, yılbaşının sembolleri ve öğrencilerin hayal gücünü yansıtan desenler yapıldı.