Cumhuriyet Lisesi’nden judoda büyük başarı!

Cumhuriyet Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği okul sporları judo müsabakalarında gösterdikleri performansla büyük bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde yarışan genç sporcular, bireysel mücadelelerde madalyalar kazanarak hem okullarını hem de ailelerini gururlandırdı.



Öğrenciler, müsabakalardaki mücadele azimleri ve disiplinleriyle dikkat çekti.



Cumhuriyet Lisesi’nin öğrencileri toplamda 7 madalya ile müsabakalardan döndü.



İşte başarı gösteren öğrencilerin isimleri;



Burak Çelik 1.’lik

Çağan Gezer 1.’lik

Hüseyin Yalçın - 1.’lik

Aysu Çelik - 2.’lik

Ahmet Şen - 2.’lik

Muhammet Boğa - 2.’lik

Songül Şen - 3.’lük