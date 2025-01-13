Cumhuriyet Lisesi’nden judoda büyük başarı!
YAYIN TARİHİ:
13/01/2025
Cumhuriyet Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği okul sporları judo müsabakalarında gösterdikleri performansla büyük bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde yarışan genç sporcular, bireysel mücadelelerde madalyalar kazanarak hem okullarını hem de ailelerini gururlandırdı.
Öğrenciler, müsabakalardaki mücadele azimleri ve disiplinleriyle dikkat çekti.
Cumhuriyet Lisesi’nin öğrencileri toplamda 7 madalya ile müsabakalardan döndü.
İşte başarı gösteren öğrencilerin isimleri;
Burak Çelik 1.’lik
Çağan Gezer 1.’lik
Hüseyin Yalçın - 1.’lik
Aysu Çelik - 2.’lik
Ahmet Şen - 2.’lik
Muhammet Boğa - 2.’lik
Songül Şen - 3.’lük
YAYIN TARİHİ: