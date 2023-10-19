Cumhuriyet Meclis Başkanı Töre, Denizli’de konferans verdi

Türkiye’nin Denizli ilinde temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Pamukkale Üniversitesi’nde konferans verdi.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüseyin Yılmaz Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansta Denizli il yöneticileri, Türk Eğitim Sen üyeleri, üniversite akademik kadrosu ve öğrenciler yer aldı.

Konferansta ayrıca KKTC’nin İzmir Başkonsolosu Ayşe Volkan İnanıroğlu da hazır bulundu.

Konferansın açılış konuşmalarını Türk Eğitim-Sen Denizli Şube Başkanı Fehmi Söylev ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptı.

Ardından Kıbrıs Türkü'nün verdiği varlık mücadelesini anlatan film gösterildi.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Töre, konuşmasında adada Kıbrıslı Türklerin varlığı ve gösterdiği mücadeleyi anlatırken Osmanlı’dan sonra uzun yıllar Türk askerinin adaya gelmesinin beklendiğini, 1974 Temmuz’unda bir şafak vaktinde yeniden Mehmetçiğe kavuştuklarını ifade etti.

Barış Harekatında emeği geçen, dönemin hükümet yetkilileri başta olmak üzere Mehmetçik ve Mücahitleri şükranla anan Töre, Harekat ile Kıbrıs Türkü'nün yeniden hayat bulduğunu, Cumhuriyetin kurulmasına kadar giden yolun başlangıcı olduğunu söyledi.

İki taraf arasında bugüne kadar devam eden federasyon görüşmelerinden bir sonuç alınamadığına işaret eden Töre, bugün gelinen noktada iki ayrı devlet çözümünden başka çözüm yolunun görülmediğini belirtti.

Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıslı Türklerin değil bütün Türk milletinin milli bir davası olduğuna değinen Töre, Kıbrıs Türklerinin Türk milletinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İngilizlerin, Fransızların Rumların veya Birleşmiş Milletler'in hediyesi olmadığını, devletin şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğuna dikkat çekerek, “Onlara ihanet edemeyiz.” dedi.

Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinen Töre, İsrail’in işlediği insanlık suçlarına devam etmesi karşısında insan hakları savunuculuğu ile övünen uluslararası kuruluşların sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı muameleye bakıldığında Kıbrıs Türklerinin bir ana vatanı olmasından dolayı ne kadar şanslı olduklarının görüldüğüne değinen Töre, Kıbrıs Türk halkının Filistin halkına yapılan zulmün karşısında olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Başkan Töre, KKTC’nin ve Türkiye’nin Mavi Vatandaki varlığından rahatsız olan çevreler olduğunu, bölgedeki haklarından taviz vermeden kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesinde ve dünyada büyük bir güç haline geldiğini vurgulayan Töre, Türk yüzyılını inşa etmek için Anavatan ile el ele yürümeye devam edeceklerini ve kendileri için en büyük olanın Türkiye olduğunu belirtti.

Başkan Töre konuşmasının sonunda Türk Eğitim-Sen ve üniversite yönetimine teşekkür etti, Denizli halkına da selamlarını iletti.