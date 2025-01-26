Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, 27-28 Ocak Direnişi'nin yıl dönümünde mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 27-28 Ocak Direnişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı; devleti ve egemenliği borçlu oldukları tüm aziz şehitleri ve 27-28 Ocak Direnişi'nde şehit düşenleri andı, gazileri saygıyla selamladı.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine geçmesini Enosis hayallerini gerçekleştirmek için fırsat olarak gören Rumlar, İngilizlerin yandaş tutumunu kendi lehlerine değerlendirerek Enosis için adımlar atmaya başladıkları dönemde, 27-28 Ocak 1958 direnişini gerçekleştiren Kıbrıs Türk Halkı, ne İngiliz Sömürge Yönetimi'ne, ne de Enosisci Rum zihniyetine geçit vermeyerek büyük bir mücadele örneği sergilemiştir.

Kıbrıs Türk Halkı 27-28 Ocak direnişlerinde, İngiliz sömürge yönetimine karşı toplanıp Adanın taksim edilmesini talep ederek, özgür ve bağımsız şekilde egemenliklerine sahip çıktığını, canları pahasına 7 şehit ve çok sayıda yaralı vererek göstermiştir.

Bu vesileyle Devletimizi ve egemenliğimizi borçlu olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi ve bugünün önemine binaen 27-28 Ocak Direnişi’nde şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum. “