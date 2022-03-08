Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı:

Bu önemli gün vesilesiyle tüm kadınların ve kızlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım. Bu konuda yapacak işlerimiz, atacak adımlarımız vardır.

Elbirliği ile kadınların hayatın her alanında yer almalarına destek vermeli, bu girişimlere öncülük etmeliyiz.

Dik durmasını bilen ve hakları için mücadele edebilen Türk kadınlarının milletimiz için büyük bir kazanım ve bizleri ileriye taşıyacak önemli bir güçtür.

Türk Ulusunun uzun ve şanlı tarihinde nice destanlar yazmış kadınlarımızın olduğu da unutulmamalıdır.

Özgürlüğümüz uğruna canlarını veren kadın şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum.

Bir kez daha, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

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08/03/2022 09:23