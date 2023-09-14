Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Ankara’da Mehmetçik Vakfı’nı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Töre, ziyaretinde Vakıf Başkanı Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı ile görüştü.

Ziyarette Başkan Töre’ye, KKTC Ankara Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mahmut Gergin de eşik etti.

Töre, ziyarette yaptığı açıklamada, Osmanlı’nın adadan çekilmesiyle 96 yıl Mehmetçiğin Kıbrıs’a gelmesini beklediklerini, 74 Mutlu Barış Harekatı ile Mehmetçiğe yeniden kavuştuklarını ve o günden bugüne barış ve huzur içerisinde yaşadıklarını söyledi.

KKTC devletinin Mehmetçik ve mücahidin kanı ve mücadelesi ile kurulduğunu ifade eden Töre, bugün dünyanın uyguladığı ablukaya ve askerin çıkması çabasına rağmen Mehmetçiğin ebediyete kadar Kıbrıs’ta kalmasını arzuladıklarını kaydetti.

Töre, “Şehitleri ve gazileri olmayan bir milletin istiklali olmaz. Biz onlara minnet borçluyuz. Onları unutan milletlere ise tarih kendini yeniden tekerrür ettirir” dedi.

Mehmetçik Vakfı Başkanı Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı da konuşmasında, kendisinin her zaman için Kıbrıs’a ayrı bir bağı olduğunu söyledi.

Mücahitler ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık için irade gösterdiği sürece Türk askeri ve milletinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Şanlı, “Geçmişte yanındaydı, yarın da yanında olmaya devam edecek” dedi.

Başkan Töre’nin Yozgat’ta da temaslar yapması ve cumartesi günü adaya dönmesi bekleniyor.