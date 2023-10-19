Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Denizli’de

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19/10/2023

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Denizli’de

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konferans vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye gitti. 

Meclis başkanlığından verilen bilgiye göre, Töre dün akşam Denizli’de Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası’nın  (Türk Eğitim Sen) onuruna verdiği yemeğe katıldı. 

Yemeğe Denizli’ye bağlı bazı ilçelerin belediye başkanları, siyasi partilerin Denizli’deki temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. 

Zorlu Töre burada yaptığı konuşmada aynı ülküye inanan insanlar olarak Türk Birliğinin varlığı ve gücünü her zaman desteklediklerini ifade etti. 

Töre, Türkiye’nin diğer Türk Devletlerine liderlik yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Türk yüzyılı için birlikte uğraş vermeye devam edeceklerini söyledi. 

KKTC’nin şehit ve gazilerin fedakarlıkları ile kurulduğunu anımsatan Töre, bu devleti yaşatmanın birincil görevleri olduğunu kaydetti. 

Töre’nin Denizli temasları çerçevesinde bugün Pamukkale Üniversitesi’nde Kıbrıs sorunu konusunda konuşma yapacak.

Meclis Başkanı Töre’ye Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor. 

19/10/2023 09:41
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TAGS: zorlu töre, Töre, türkiye
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